MOZ

Angermünde (MOZ) Ein 19-Jähriger hat am Dienstagabend einen 24-Jährigen in Angermünde mit einem Hammer bedroht. Die Polizei ging dazwischen.

Am Dienstagabend wurden Polizisten in die Templiner Straße gerufen. Auf Höhe eines Bahnübergangs waren die 19 und 24 Jahre alte Männer in einen Streit geraten, welcher schließlich eskalierte. Der Jüngere bedrohte in der Folge seinen Kontrahenten mit einem Hammer. Der wiederum bekam nun Unterstützung durch eine weitere Person, was sein Gegenüber zur Flucht trieb.

Die Beamten griffen sich die beiden bereits hinlänglich bekannten Streithähne und werden nun ergründen müssen, was genau sich dort abgespielt hatte und was der Grund für die Auseinandersetzung gewesen ist