dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg verlängert die zentrale Feier zum Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf 30 Tage.

Vorgesehen sei, dass sich die Bundesländer und die Verfassungsorgane - Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht - sowie Brandenburg und Potsdam über diese Zeit mit Installationen in der Landeshauptstadt präsentierten. Das kündigte Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch an. Das Programm ab dem 5. September steht unter dem Motto "30 Jahre Deutsche Einheit - 30 Tage Präsentation der deutschen Vielfalt in Potsdam - 30 Mal Deutschland". Für den 3. Oktober ist ein Festakt vorgesehen.

Statt eines großen Festes an einem Wochenende mit Hunderttausenden Gästen ist eine "Einheits-Expo" in einem Teil der Potsdamer Innenstadt geplant. Die Staatskanzleichefin hofft darauf, dass die Besucher über die 30 Tage verteilt nach Potsdam kommen. Die Bundesländer können sich nach den Plänen zum Beispiel mit einer Installation, einem einzelnen Exponat oder einem schwarz umrandeten Würfel mit Glasscheiben präsentieren.

Essen und Trinken ist an den Installationen nicht geplant, aber die Potsdamer Gastronomie hat geöffnet. Zum Festakt sollen statt ursprünglich geplanter 1400 Gäste nun etwa 240 in die Metropolis-Halle kommen. Einschränkungen in der Stadt soll es nur bei Auf- und Abbau und am Tag des Festakts geben.