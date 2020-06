MOZ

Alt Tucheband (MOZ) Am frühen Morgen des Mittwochs wurden Feuerwehr und Polizei in die Parkstraße in Alt Tucheband gerufen. Auf einem dort gelegenen Grundstück war ein PKW Mercedes in Flammen aufgegangen. Glücklicherweise wurde das anliegende Wohnhaus nicht beschädigt und gerieten so auch keine Menschenleben in Gefahr.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland, wie es zu dem Geschehen hatte kommen können. Dazu sind Kriminaltechniker derzeit auf Spurensuche vor Ort.

Der Sachschaden wird auf eine Summe von rund 10000 Euro geschätzt.