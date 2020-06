MOZ

Eberswalde Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, wurden Polizisten zum Potsdamer Platz gerufen.

Dort waren zwei Frauen in eine Auseinandersetzung geraten, die zunächst noch verbal ablief. Doch dann zog eine der Beteiligten ein Cuttermesser und stach auf ihre Kontrahentin ein. Diese konnte den Angriff zwar abwehren, erlitt trotzdem aber Schnittwunden am Armen und Bauch. Die 33-jährige deutsche Staatsbürgerin kam zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Eberswalder Krankenhaus. Sie hatte zu dieser Zeit einen Atemalkoholwert von 2,00 Promille. Die Täterin flüchtete vom Ort des Geschehens. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei ihr um eine 24 Jahre alte Deutsche, die zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sie wird sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.