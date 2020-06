MOZ

Schönfeld (MOZ) Noch unbekannte Einbrecher haben bei einem Versuch in einen Keller in Schönfeld einzubrechen, Fingerabdrücke hinterlassen.

In der Nacht zum Dienstag versuchten noch Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses in Klockow einzudringen. Doch scheiterten alle Bemühungen und so gelangten die Täter weder in den Keller noch in das Haus.

Zurück blieb ein geringer Schaden. Für die Ermittlungen können die Kriminalisten der Inspektion Uckermark auf gesicherte Fingerspuren zurückgreifen. Diese werden jetzt ausgewertet.