Bad Freienwalde (MOZ) Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen. Am Nachmittag des 8. Juni betrat in Bad Freienwade der abgebildete Mann ohne zu klingeln ein Einfamilienhaus in der Eberswalder Straße. Als er die Besitzerin bemerkte, trat er die Flucht an und stand beim Verlassen des Grundstücks einer Zeugin gegenüber, die ihn folgendermaßen beschrieb:

Der Mann war ca. 1,60 Meter groß und von korpulenter Gestalt. Er hatte schwarze Haare und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen, langen Jacke und einer schwarzen Hose. Er sprach deutsch mit polnischem Akzent.

Er stieg in einen goldfarben lackierten Opel Astra älteren Baujahrs mit polnischem Kennzeichen.

Wer erkennt den Mann und weiß, wo er sich aufhält? Wem gehört der PKW? Wo wurde er bereits schon einmal gesehen?

Hinweise zum unbekannten Mann und zum Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341/3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.