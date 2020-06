MOZ

Wriezen (MOZ) In der Nacht zu Dienstag drangen in Wriezen Unbekannte in eine Werkstatt in der Freienwalder Straße ein. Dort stahlen sie dann elektrische Werkzeuge im Wert von rund 3500 Euro.

Kriminaltechniker konnten mutmaßliche Täterspuren sichern, die nun ausgewertet werden.