Volkmar Ernst

Neuendorf (MOZ) Es gab Zeiten, da waren in Neuendorf, Neuhof und Neuhof-Siedlung nur 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Doch die Schilder sind verschwunden und damit sei auch ein Stück Sicherheit für die Einwohner der Siedlungsgebiete verlorengegangen. Deshalb fragte Gudrun Pfister als Chefin des Neuendorfer Ortsbeirates im Bauausschuss des Löwenberger Landes nach Möglichkeiten, diese Sicherheit wiederherzustellen.

Das Problem sei, dass viele Kraftfahrer, darunter auch Lasterfahrer, zu schnell auf den Straßen unterwegs sind. Das sei insbesondere an der Einfahrt nach Neuendorf von Neuhof kommend am Weg zum See eine Gefahrenstelle, weil sich dort das Feriengästehaus befinde, aber eben auch in Neuhof oder der Siedlung mit den einzelnen Höfen. Vielleicht könnten Aufpflasterungen – analog der in Neulöwenberg vor dem Friedhof – helfen, so ihre Frage. Doch bevor zu solchen Maßnahmen gegriffen wird, will die Verwaltung noch einmal prüfen lassen, ob die Tempo-30-Schilder wieder aufgestellt werden können.