Janine Richter

Rüdersdorf (MOZ) In Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) hat am Dienstagnachmittag ein großes Gehöft nahe einer Tankstelle an der Kreuzung Woltersdorfer Straße, Marienstraße und Karl-Liebknecht-Straße gebrannt. Eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden laut Facebook-Beitrag der Ortsfeuerwehr Rüdersdorf um 14:06 Uhr alarmiert. Darunter die Ortsfeuerwehr Rüdersdorf, die Ortsfeuerwehr Herzfelde, die Ortsfeuerwehr Hennickendorf, die Freiwillige Feuerwehr (FF) Woltersdorf und die FF Vogelsdorf. Auch die Polizei und ein Rettungswagen waren vor Ort. "Bei unserem Eintreffen brannte ein Nebengebäude eines Fuhrbetriebes sowie darin und daneben abgestellte Fahrzeuge", schreibt die Ortsfeuerwehr Rüdersdorf über ihren Einsatz.

Gefahreninformation an Bevölkerung

Den Feuerwehrleuten gelang es, das Hauptgebäude des Gehöfts zu schützen. Nach etwa einer Stunde sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Mit einem Radlader wurden die Brandreste auseinander gezogen und abgelöscht.

An die umliegende Bevölkerung erging eine Gefahreninformation wegen möglicher Rauchbelästigung. Sie wurden aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klimaanlagen und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden. Diese Warnung konnte am Abend wieder aufgehoben werden.

Feuerwehrmann im Krankenhaus

Auf der Autobahn 10 zwischen Rüdersdorf und Erkner soll es zu Sichtbehinderungen gekommen sein. Die Karl-Liebknecht-Straße und Marienstraße waren gesperrt. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann einen Schwächeanfall und kam in ein Krankenhaus. Er sei wieder wohlauf, heißt es auf Facebook.

Das Fuhrunternehmen soll nach moz.de-Informationen bereits im Oktober 2019 geschlossen worden sein.