Brandenburg an der Havel Auf der Bundesstraße 1 (B1) kam es an der Abfahrt zum Quenzweg am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 69-jähriger Opel-Fahrer war am nach links in Richtung Gördenallee auf den Quenzweg einzubiegen. Dabei übersah er das sich von rechts nähernde Motorrad und kollidiert mit der Suzuki.

Der 54-jährige Motorradfahrer verlor beim Zusammenstoß die Kontrolle über sein Bike, stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

Während der Rettungsarbeiten musste die Einmündung an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.