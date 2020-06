Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wer ein Restaurant besucht, muss sich dort in eine Anwesenheitsliste eintragen. Das legt die Umgangsverordnung des Landes Brandenburg vom 15. Juni fest, welche die vorherige Corona-Eindämmungsverordnung abgelöst hat.

Doch diese Regelung wird in Ostprignitz-Ruppin sehr unterschiedlich korrekt gehandhabt, sagte am Mittwoch Landrat Ralf Reinhardt (SPD) nach einer Telefonkonferenz mit Amtsdirektoren und Bürgermeistern. "Es wurde berichtet, dass die Verpflichtung, sich in Listen einzutragen, nicht nachhaltig wahrgenommen wird", so Reinhardt. "Die Listen sind wichtig für den Fall der Fälle für das Gesundheitsamt zur Kontaktermittlung." Daher appelliert er an die Menschen, dieser Pflicht nachzukommen.

Der gleiche Aufruf geht an die Gastronomen, die diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Zugleich kündigen die Ämter, Städte und Gemeinden verstärkte Kontrollen für die kommenden Tage an. "Erst soll ermahnt und aufgefordert werden", betonte Reinhardt. Bei wiederholter Missachtung oder wiederholter Aufforderung, hätten sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren – der Kreis hat selbst keine Ordnungsbehörde – geeinigt, Sanktionen zu verhängen. "Die sollen dann spürbar sein", so Reinhardt. Die Höhe einer möglichen Strafe konnte er nicht nennen, da sie abhängig vom jeweiligen Fall sei und von der Bußgeldstelle genau bemessen werde.

