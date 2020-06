BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Badestellen der Stadt Brandenburg an der Havel am Grillendamm, Massowburg, Arke (Kirchmöser), Malge, Wendseeufer sind ab sofort wieder geöffnet.

Oberbürgermeister Steffen Scheller sagte dazu: "In den Ferien gilt gerade in unserer wasserreichen Stadt: Sommerzeit ist Badezeit. Deshalb wollten wir die Badestellen spätestens zum Ferienbeginn öffnen." Die Wasserqualität wurde geprüft und ist an allen öffentlichen Badestellen mikrobiologisch ohne Beanstandung. Die jeweils aktuellen Ergebnisse können unter www.badestellen.brandenburg.de von eingesehen werden.

Badegäste werden jedoch gebeten, den 1,5 m Mindestabstand zu anderen Badegästen einzuhalten und auf den Besuch der Badestelle zu verzichten, wenn sich schon sehr viele Menschen dort aufhalten. So sollten am Grillendamm nicht mehr als 180, an der Massowburg 400 und an der Arke 130 Menschen gleichzeitig vor Ort sein.