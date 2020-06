Annette Herold

Erkner/Frankfurt (Oder) (MOZ) Gegen den mutmaßlichen Mörder von Gisela S. aus Erkner ist Mordanklage erhoben worden. Das sagte Ingo Kechichian, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) auf Anfrage dieser Zeitung. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Frankfurter Landgericht. Dort sind die Akten eingegangen, wie Gerichtssprecher Jasper Schüler-Dahlke am Mittwoch berichtete.

Gisela S. war am 4. Juni 2015 erstochen in ihrem Haus aufgefunden worden. Nach der Tat fehlte das Portmonee des Opfers, in dem sich auch eine EC-Karte befand. Die 72-Jährige kam durch mehrere Stiche zu Tode. Trotz intensiver Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei auf keine heiße Spur. Mehr als 300 Speichelproben wurden nach der Tat genommen, um sie mit DNA-Spuren abzugleichen, und viele Menschen wurden befragt.

Anfang Februar wurde nach erneuten Untersuchungen von am Tatort gefundener DNA ein 24-jähriger Berliner festgenommen, der nun wegen Mordes angeklagt ist. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.