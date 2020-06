Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ein erheblicher Rückgang im Bereich der Kriminalität und auch bei den Verkehrsunfällen sei in diesem Jahr zu verzeichnen, berichtet Frank Storch, Polizeidirektor der Direktion Nord mit dem Blick auf die Statistik von Januar bis Mai. "Diese Zahlen lassen uns nicht wundern, da das Land ein stückweit danieder gelegen hat." Zugleich sei die Präsenz der Polizei in bestimmten Bereichen erhöht worden. Die genauen Fallzahlen für 2020 werden jedoch erst Anfang 2021 offiziell bekannt gegeben, weshalb Storch nur einen Trend vermelden konnte.

Auch wenn wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Autos auf den Straßen unterwegs waren, starben bereits vier Menschen im Landkreis bei Verkehrsunfällen, darunter ein Fußgänger, zwei Rad- und ein Autofahrer. Im gesamten Jahr 2019 gab es hingegen sechs Tote bei Verkehrsunfällen zu verzeichnen. "Der Trend dieses Jahres ist erschreckend", sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs bei einem Pressetermin, auf dem die Sicherheitslage im Landkreis für 2019 vorgestellt wurde. Wegen der Corona-Krise konnte dieser Termin erst jetzt stattfinden.

Ein sicherer Landkreis

Dafür hatte Jirko Lehmann, der seit Februar Leiter der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin ist, gute Nachrichten im Hinblick auf das vergangene Jahr. "Der Landkreis ist nach wie vor sicher." Zwar bewegte sich das Gesamtaufkommen der Straftaten mit 7651 Anzeigen weiterhin auf hohem Niveau, doch im Vergleich zu 2018 konnte ein leichter Rückgang um 32 Fälle verzeichnet werden. Zugleich liegt die Aufklärungsquote bei 63,5 Prozent und damit deutlich über dem Landesschnitt von lediglich 56,3 Prozent. "Hier leisten die Ermittler hervorragende Arbeit", lobte Lehmann seine Kollegen.

Den größten Rückgang an Straftaten gab es im Bereich der Computerkriminalität, wo die Fallzahlen von 568 auf 244 sanken, was einem Rückgang von 57 Prozent entspricht. Stolz ist Jirko Lehmann auch, dass dabei 90 Prozent aller Fälle aufgeklärt wurden. 2019 sank auch die Zahl der Wohnungseinbrüche von 90 auf 65 Vorfälle sowie die Zahl der Autodiebstähle von 36 auf 23. Zu beiden Themenfeldern gebe es eine gute Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen, berichtete der Inspektionsleiter. "Hier greifen viele Maßnahmen von der Prävention bis zur Täterermittlung." So gab es 2019 mehrere größere Ermittlungsverfahren.

Weniger Körperverletzungen

Ebenfalls zurückgegangen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Körperverletzungen von 894 Vorfälle auf jetzt 856 Anzeigen. Überwiegend seien Heranwachsende involviert, erklärt Jirko Lehmann. Ein regionaler Schwerpunkt sei jedoch nicht auszumachen. Deutlich gestiegen ist hingen die Zahl der Sachbeschädigungen. Wurden 2018 noch 889 Fälle zur Anzeige gebracht, waren es 2019 schon 1014. "Hier verüben wenige Menschen eine Vielzahl von Straftaten", so der Polizist. So gäbe es eine Intensivtäterin, der in den letzten Jahren 200 Straftaten zugeordnet werden konnten. "Das ist ein gesellschaftliches Problem, das die Polizei alleine nicht lösen kann." Ähnlich sieht es bei den Brandstiftungen aus, deren Zahl von 70 auf 85 im Jahr 2019 stieg. Einem Täter seien bisher elf Taten nachgewiesen worden, weitere seien in Klärung, berichtete Jirko Lehmann. Wegen der "Superwahljahres 2019" mit Europa-, Kommunal- und Landtagswahl sei zudem die Zahl der politisch motivierten Straftaten von 87 (2017) auf 137 gestiegen, informierte der Leiter der Polizeiinspektion OPR, der zugleich die gute Zusammenarbeit von Polizei und Kommunen im Kreis lobte.

Während im Bereich der Kriminalität für 2019 also gute Nachrichten zu vermelden waren, sieht der Trend bei den Verkehrsunfällen hingegen deutlich düsterer aus. So stieg die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr um 426 auf 3727. 36,1 Prozent dieser Unfälle seien Wildunfälle, erklärte Jirko Lehmann. Eine Lösung für das Problem konnte er jedoch nicht benennen, da dieser Bereich die Kompetenzen der Polizei übersteige. "Es stellt uns vor ein Problem, das wir nicht lösen können", betonte Polizeidirektor Frank Storch. Es gebe höchstens Möglichkeiten der Verhaltensprävention. "Die Autofahrer müssen die Warnschilder ernst nehmen." Die Polizei verfolge deshalb flächendeckend die Autofahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, sagte Storch, mit dem Hinweis auf den Einsatz in Keller, wo eine erhebliche Zahl von Fahrverboten verhängt wurde.

Ansonsten bliebe der Polizei zum Thema Wildunfälle nur die Möglichkeit, Impulse beispielsweise an die Jagdpächter zu geben, so Lehmann. "Verantwortlich sind andere Stellen." Frank Storch berichtete, dass es in der Prignitz verschiedene Versuche mit Duftstoffen, Licht oder Markierungen gegeben habe, um das Wild von den Straßen zu vergrämen. Zumindest der Wildzaun an der Autobahn erfülle seinen Zweck, ergänzte Landrat Ralf Reinhardt (SPD), wodurch sich auf der A24 die Zahl der Wildunfälle deutlich reduziert habe.

Insgesamt starben 2019 bei Verkehrsunfällen im Kreis sechs Menschen und 428 wurden verletzt. Auffällig sei die Unfallbeteiligung von Autofahrern über 65 Jahren, sogenannte Senioren, die 84-mal als Unfallverursacher ausfindig gemacht wurden, und die Zahl der jungen Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren, die 59-mal die Schuldigen waren. Die meisten Verkehrsunfälle wurden dabei in Neuruppin (1241), in Wittstock (602), Kyritz (366) und Rheinsberg (314) registriert.