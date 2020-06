Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Bei vier weiteren Menschen in Oberhavel ist in den vergangenen 14 Tagen das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Infektionslage bleibt damit im Landkreis überschaubar. Das Gesundheitsamt weiß aktuell von sechs betroffenen Patienten. Vier von ihnen liegen im Krankenhaus.Aus Oberhaveler Kindergärten werden dem Gesundheitsamt aber verstärkt Erkältungskrankheiten von Kindern gemeldet, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch in Oranienburg mit.

"Wir begrüßen es sehr, dass die Kitaleitungen sehr sorgsam reagieren und im Umgang mit der nach wie vor vorhandenen Virusgefahr besonnen handeln", sagte Amtsarzt Christian Schulze am Mittwoch. Er rät dazu, dass Eltern ihre Kinder auch mit leichten Symptomen wie Husten, Schnupfen oder leichtem Fieber nicht in die Kindertagesstätten bringen. "Die Kinder sollten einem Kinderarzt vorgestellt werden. Dieser wird dann über die notwendige medizinische Behandlung entscheiden. Damit kommen die Kinderärzte auch ihrem gesetzlichen Versorgungsauftrag nach. Eine Überweisung an eine Rettungsstelle oder an das Gesundheitsamt ist nur in Ausnahmefällen erforderlich", sagt Schulze.

Seit dem Ausbruch der Pandemie im März wurden im Landkkreis Oberhavel insgesamt 324 Menschen positiv auf das Sars CoV2-Virus getestet worden. 309 Personen sind bereits genesen – das sind insgesamt 95 Prozent der erfassten Fälle. Neun Menschen sind verstorben. Bei 81 Personen steht das Testergebnis aktuell noch aus.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Oranienburg (2), Hohen Neuendorf (1), Hennigsdorf (1), Glienicke/Nordbahn (1) und Amt Gransee und Gemeinden (1).

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (126), Oranienburg (50), Hohen Neuendorf (34), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (19), Oberkrämer (14), Mühlenbecker Land (12), Zehdenick (9), Birkenwerder (9), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Liebenwalde (5) und in Kremmen (4). In Fürstenberg/Havel gibt es keinen gemeldeten Covid-19-Fall.