Sandra Euent

Buchow-Karpzow (BRAWO) Ab dem 29. Juni wird die Brücke über den Havelkanal in Buchow-Karpzow voll gesperrt. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der westlichen Rampe, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mitteilte. Die Bauarbeiten in der Priorter Straße sollen bis voraussichtlich 18. Juli dauern.

Fußgänger werden den Bereich durchgehend passieren können und auch die Anlieger im Anschlussbereich der Rampe können jederzeit auf ihre Grundstücke. Erneuert werden sollen dieStraßen- und Gehwegbeläge. Außerdem werden die Geländer und Schutzplanken auf der westlichen Rampe der Straßenbrücke instand gesetzt.

Die Baumaßnahme hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg für ca. 141.000 Euro zu Lasten des Bundes beauftragt. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Firma Rausch Straßen- und Tiefbau GmbH aus Falkensee.