Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Eigentlich schien die Sache ganz einfach. In Glienicke sollten turnusmäßig die Schiedsstellen neu besetzt werden. Für die vier Ämter gab es fünf Bewerber. In geheimer Wahl sollte durch die Gemeindevertreter entschieden werden, wer künftig als Schiedsmann fungieren kann. Das gesamte Prozedere, es musste geheim in einer Wahlkabine gewählt werden, dauerte länger als eine Stunde. Insgesamt gab es fünf Wahlgänge.

Gewählt wurden für den Bezirk 1 Wolfgang Crasemann (Vorsitzender) und Frank Moser (Stellvertreter). Kurt Beckers, bisher Stellvertreter des im März verstorbenen Schiedsmanns Willi Rautenstrauch, zog seine Kandidatur überraschend zurück, nachdem er im ersten Wahlgang nur vier Stimmen erhielt. Für den Bezirk 2 wurden Dr. Markus Beyer (Vorsitzender) und Axel Heise (Stellvertreter) gewählt.

Ein Wahlgang zuviel

Dabei leistete sich die Gemeindevertretung eine Peinlichkeit. Bei der Wahl für den Bezirk 2 erhielt kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, weil eine Stimme ungültig war. Beyer bekam nur elf Stimmen, notwendig wäre die absolute Mehrheit, an dem Abend also zwölf Stimmen, gewesen. Es wurde ein weiterer Wahlgang notwendig, bei dem dann die einfache Mehrheit für Beyer reichte. Er bekam schließlich die im ersten Wahlgang geforderten zwölf Stimmen.

Schiedsleute arbeiten ehrenamtlich. Ziel ist es, vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung bei Rechtsstreitigkeiten durch moderierte Gespräche der Kontrahenten eine außergerichtliche, einvernehmliche Lösung zu finden. Häufig geht es dabei um das Nachbarschaftsrecht.