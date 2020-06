Heike Weißapfel

Hennigsdorf (MOZ) Wir sind hier vorbeigegangen, mal gucken, was da schon wieder gebaut wird." Jennifer und Benjamin Neumann haben schon vorher in einer Wohnung der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft "Einheit" gewohnt, und was sie an der Waldstraße sahen, gefiel ihnen spontan. 2017 zog die damals dreiköpfige Familie in das baufrische Fünf-Zimmer-Reihenhaus mit 125 Quadratmetern ein. Dort haben nun der zweijährige Nyno und Lyo, der morgen vier Jahre alt wird, ihr eigenes kleines Reich. Die Eltern öffneten am Vormittag sogar unbekannten Gästen ihre Haustür. Anlass war die Auszeichnung für die WHG mit dem Qualitätssiegel "Gewohnt gut – fit für die Zukunft" des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Vorbildlich seien die acht Niedrigstenergie-Häuser an der Waldstraße 69 a-h gelungen, und die Genossenschaft habe ihren Bestand zukunftsfähig weiterentwickelt, sagte Maren Kern, Vorstand beim BBU, in ihrer Rede. "Sie bieten soziale Mieten und nehmen die Menschen in den Fokus." Die Neubauten seien für Familien explizit komfortabel angelegt, schnelles Internet über Glasfaseranschluss und Fußbodenheizung gehörten ebenso zum Standard wie die moderne Bauweise nach der Energiesparverordnung. Eine Nettokaltmiete von zehn Euro sei sozialverträglich.

Rainer Genilke, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, beglückwünschte seinen früheren Landtagsabgeordneten-Kollegen, Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) zu dem Vorbildcharakter des Projekts. "Im Petitionsausschuss war Wohnungsbau oft unser Thema. Es ist als Bürgermeister sicher ein schönes Erlebnis, wenn er umgesetzt wird."

Bürgermeister wie Preisverleiher nutzten das freundliche Angebot und ließen sich von Jennifer Neumann gerne die gemütlich-kompakten Zimmer auf drei Ebenen und die kleine Gartenfläche zeigen. Noch sind die Absätze der Holztreppen mit halbhohen Türchen versehen, damit die Jungs nicht runterfallen. Unterm Dach ist Platz für ein zweites Wohnzimmer, aber auch für Hobbygerätschaften wie Angelruten. "Wir sind super zufrieden", sagt Jennifer Neumann. "Es ist nahe an der Stadt und trotzdem mit kleinem Garten und ruhig. Das war definitiv die richtige Entscheidung."

2,3 Millionen Euro haben die Genossenschaft die acht Häuser gekostet. Auf Unterkellerung wurde aus Kostengründen verzichtet, stattdessen bilden kleine Schuppen vor den Häusern eine zweite Reihe, und einen Stellplatz hat auch jedes Haus.

Praktisch muss es sein und bezahlbar, sagt Hartmut Schenk. Deshalb habe es auch in Corona-Zeiten nur sehr wenige Mietstundungen geben müssen.

Die kleine Plakette zur Auszeichnung, die Hartmut Schenk zufrieden betrachtet, soll ihren Platz an einer Hauswand zur Waldstraße erhalten. "Die ist gut fürs Image", sagt er lachend. Schenk ist sowieso stolz darauf, was die Wohnungsbaugenossenschaft in den vergangenen Jahrzehnten alles erreicht hat. Leerstand gebe es so gut wie keinen. Chancen auf eine frei werdende Genossenschaftswohnung gebe es aber trotzdem durchaus immer wieder mal, so Schenk.

"Wichtig ist uns immer, unsere Leute zu halten", nennt er ein Credo der Genossenschaft. Bei knapp 5 000 Wohnungen sollte die Bandbreite deshalb groß sein. 4 500 Wohnungen wurden in den 1990er-Jahren renoviert, zu Plattenbau und Blockbauweise gesellten sich Altbauten im Portfolio der Genossenschaft, die auch moderne Stadtvillen neu errichtet hat. "Viele Leute sind ja mit uns alt geworden", sagt Schenk. 60 altersgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl wurden für sie gebaut.

"Wir machen peu à peu unser Ding, für unsere Mitglieder, für unser Hennigsdorf", sagt Schenk. "Eine verbaute Wohnung, die ist bei uns noch nicht vorgekommen. Wir bauen alles so, dass wir auch selber einziehen würden." Das tut der 68-jährige Vorstandsvorsitzende zwar selbst nicht, aber nur, weil er eben seit Jahr und Tag in seinem Elternhaus in Schönwalde wohnt.