Matthias Henke

Gransee/Neuruppin Wegen versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes, Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung, versuchter Vergewaltigung sowie sexueller Nötigung und Belästigung in mehreren Fällen muss sich seit Mittwoch ein 25-jähriger Granseer vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.

Ihm wird unter anderem vorgeworfen, im Mai oder Juni 2019 in seiner Wohnung versucht zu haben, sexuelle Handlungen an einer Zwölfjährigen vorzunehmen, dort im Juni des gleichen Jahres eine andere Geschädigte (damals 17), die nun als Hauptbelastungszeugin auftrat, vergewaltigt zu haben und im Januar 2020 erneut versucht zu haben, diese zu vergewaltigen.

An Beweisen wurden zunächst nur Zeugenaussagen bekannt. Und die Glaubwürdigkeit einiger Zeugen – besonders der mutmaßlich Geschädigten – versuchte die Verteidigung gleich zu Beginn zu erschüttern. Denn die meisten der Jugendlichen seien entweder eng miteinander befreundet oder gar verwandt. Ohne direkt den Vorwurf eines abgekarteten Spiels zu erheben, wurde die Frage in den Raum gestellt, ob nicht die Möglichkeit in Erwägung gezogen werden müsse, dass die jungen Leute sich untereinander zum Nachteil des Angeklagten abgestimmt hätten. Vorwürfe richtete die Verteidigung ferner an die Ermittlungsbehörden, die einseitig belastendes Material zusammengetragen hätten. So sei die Beziehung des Angeklagten mit der mutmaßlich von ihm Vergewaltigten nicht näher beleuchtet worden. Dritte, die ebenfalls Kontakt zu dem Mädchen hatten, seien nicht befragt, Chatprotokolle, die den 25-Jährigen entlasten könnten, nicht gesichert worden.

Der Angeklagte selbst erklärte sich, bis auf eine Körperverletzung, die er in Rage begangen haben will, für unschuldig. Von seiner vorformulierten Erklärung wich der Mann mehrmals ab, ergänzte sie offenbar aus dem Gedächtnis um einige Punkte. Das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer wurde nichtöffentlich vernommen.