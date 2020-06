Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Den Schlüssel wird Jens Jäger, Leiter des neuen Jugendklubs am Festplatzgelände, wohl nicht verlieren, den er von Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) während der Eröffnung am Mittwoch überreicht bekam. Der Schlüssel ist aus Schokolade. "Der kann nicht verloren gehen, der wird heute Abend von uns verspeist", sagte Jäger anschließend und grinste schelmig.

Die Freude über das künftige Domizil von Zehdenicks Nachwuchs stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Denn die Investition von einer Million Euro dürfte sich glatt gelohnt haben. Groß wie ein Tanzsaal ist der zentrale Raum, an der Seite befinden sich Wirtschaftsräume und Büros. Die Mitglieder des Jugendwerks, das den Klub betreiben wird, zeigten sich allesamt zufrieden. Auch weil die Außenanlagen viel Platz für Zeitvertreib und Projekte aller Art bieten.

Langer Weg

Der lange Weg zur Eröffnung des Klubs wurde von Bert Kronenberg kurz skizziert. Bereits am 13. Oktober hatten die Stadtverordneten danach den Beschluss gefasst, den Klub am Festplatz anzusiedeln. Als vorletzten Teil der Sanierung des gesamten Areals. Genau hat die Kommune 1,08 Millionen Euro in das Vorhaben und damit in die Zukunft ihres Nachwuchses gesteckt. Rund 800 000 Euro flossen aus der Städtebauförderung, an der sich Bund, Land und Kommune zu je einem Drittel beteiligen. Das Granseer Ingenieurbüro von Volker Streifling hatte die Planung übernommen. "Ganz überwiegend sind Firmen aus der Region an der Realisierung des Ausbaus beteiligt gewesen", merkte der Bürgermeister an. Der neue Jugendklub ist gleichsam eine Wertschöpfung für die Region. Kronenberg verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, das neue Domizil könne dazu beitragen, dass bei den Jugendlichen Teamgeist und Toleranz entwickelt werden. Und dass es ein Ort des Dialogs zwischen Kindern und Erwachsenen wird. Norbert Gerth (Gemeinsam für Zehdenick) als Stellvertreter des Parlamentschefs und Waldemar Schulz lobten die gesamte Anlage: "Dass ist wirklich ein sehr schönes Gebäude geworden." Es bleibe zu hoffen, dass diese nicht zuletzt durch Corona etwas ins Stocken geratene Jugendarbeit wieder an Fahrt aufnimmt. Kristin Fussan, zuständige Bereichsleiterin für die Jugend im Landratsamt, lobte das Projekt als beispielgebend. Oft werde in Kommunen offene Jugendarbeit etwas stiefmütterlich behandelt. In Zehdenick gebe es nun die Möglichkeit, den neuen Klub mit Leben zu erfüllen. Und zwar, so hoffe sie, nach den Vorstellungen der jungen Leute, die ihr neues "Heim" selbst gestalten mögen.

Jens Jäger führte die Gäste durch das Haus. Er war einer der ersten, die vor 28 Jahren den Bumerang in Besitz nahm. Vor einiger Zeit habe er den Klub zumachen müssen. Er hofft, er werde diesen Klub nicht schließen müssen und lud auf die Skaterbahn zum neuesten Jugendprojekt ein.