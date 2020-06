Judith Melzer-Voigt

Gildenhall (MOZ) Die heftigen Niederschläge, die in Teilen des Landkreises in der vergangenen Woche gefallen sind, haben für manchen Schaden und auch für die eine oder andere Überschwemmung gesorgt. Auch im neuen Hort in Gildenhall stand das Wasser. Das soll nun nicht noch einmal passieren.

Ein größerer Schaden an oder in dem Gebäude ist laut Neuruppiner Stadtverwaltung zwar nicht aufgetreten. Aber die Aufregung vor Ort war groß: "Durch das schnelle und beherzte Eingreifen des Personals wurde unter Zuhilfenahme von Sandsäcken der Feuerwehr ein weiteres Eindringen des Regenwassers verhindert", heißt es aus der Verwaltung.

Entwässerung klappte nicht

Mittlerweile gibt es auch erste Erkenntnisse, warum das Wasser überhaupt ins Gebäude gelangt ist: Bisher hat es seit Fertigstellung des Gildenhaller Hortes noch nie derart intensiv geregnet, so das Rathaus. Der Niederschlag habe sich in der vergangenen Woche aus dem umgebenden Gelände gesammelt und konnte über das vorhandene Regenwassersystem nicht abgeleitet werden. "Die Dimensionierung der Entwässerungsanlage ist für solche Starkregenereignisse nicht ausgelegt", lautet die Begründung der Verwaltung. In Zukunft sollen ähnliche Situationen bei Starkregen aber vermieden werden: Die Geländeprofilierung soll verändert werden, so dass das Wasser nicht mehr zum Eingangsbereich des Hortes gelangen kann.

Da keine Schäden im Gebäude durch das Wasser entstanden sind, konnte der Hortbetrieb wie gewohnt weiterlaufen.