Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Positive zuerst: Auch das Corona-Veranstaltungsjahr 2020 hält für Eisenhüttenstädter und deren Gäste noch einige Überraschungen parat. Der etwas bittere Beigeschmack aber ist: Manches ist aufgrund der Zwangsschließungen bereits ausgefallen, vieles wird ganz anders sein.

Aber "anders" ist ja nicht immer schlecht. Und Bitterstoffe sind bekanntlich auch sehr gesund.

Das Rathaus Eisenhüttenstadt hatte am Mittwoch zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über das noch verbleibende Veranstaltungsjahr zu sprechen. Ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Monate aber durfte nicht fehlen: "Dass alles geschlossen hatte, das war ganz furchtbar für unsere Kollegen", betonte Martina Harz, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste und Bereichsleiterin für Kultur. Und sie versicherte: Keiner der Verantwortlichen in diesen Kulturbetrieben habe ob der Zwangspause die Füße hochgelegt. Stattdessen wurden liegengebliebene Aufgaben abgearbeitet und natürlich galt es, die Zukunft mit dem Coronavirus zu planen – auch mit Blick auf das fast untergegangene Jubiläum "70 Jahre Werk und Stadt".

Vom Saal auf die Freilichtbühne

Dabei sind viele Ideen entstanden. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht: So wird es im Friedrich-Wolf-Theater wieder mehr Filme geben – auch weil der Filmpalast geschlossen hat. Möglichst zweimal in der Woche soll es auf der Leinwand flimmern. Jens Zörner, der kurz vor der Corona-Krise die Leitung des Theaters übernommen hatte, erklärte, dass das Friwo eins der wenigen Kinos sein dürfte, das zeitnah öffnet. Das habe unter anderem mit der üppigen Saalgröße zu tun. Da würden trotz geltender Abstandsregeln 80 bis 110 Personen reinpassen. Damit lasse sich arbeiten. Es sei auch gar nicht so schwer, aktuelle Filme zu leihen.

Allerdings: Bestimmte Hollywood-Produktionen, die in modernen Kinos laufen, könne man nicht besorgen, denn diese gebe es nur digital. Dazu fehle dann doch die nötige Technik im Friedrich-Wolf-Theater. Zudem soll in diesem Jahr eine Filmreihe starten, in der mit Blick auf das Jubiläum Streifen gezeigt werden, die in und über Eisenhüttenstadt gedreht wurden. Dies war bereits im Jubiläumsveranstaltungskalender so angedacht.

Aber es gibt nicht nur Kino. Veranstaltungen, die auf der Kleinen Bühne geplant waren, werden nun aus Platzgründen in den Saal verlegt. Konzerte aus dem Saal hingegen wandern auf die Freilichtlichtbühne. So wird unter anderem am eigentlichen Stadtfest-Wochenende Ende August das Open-Air-Juwel bespielt werden. Stefan Gwildis soll dann einer der Künstler sein. "Für uns ist wichtig, dass das Publikum wieder Vertrauen in die Veranstaltungen findet", sagte Jens Zörner. Und um Vertrauen zu haben, müsse man sicher sein, dass Veranstaltungen stattfinden. Als "corona-sicher" bezeichnete Zörner die Veranstaltungen, die für die Monate August, September und Oktober auch auf der Internetseite des Theaters stehen.

Auch die Stadtbibliothek hat noch ein paar Höhepunkte im Regal. Neben Themenlesungen soll möglichst der Tag der offenen Tür nachgeholt werden, erklärte Leiterin Ilona Ruppental. Wie beliebt die Bibliothek ist, zeigt sich daran, dass die Plätze für das Ferien-Diplom bereits belegt sind. Das Städtische Museum bietet in den Ferien auch viel Interessantes an – neben den Ausstellungen. Und das Sommerkonzert auf dem Hof mit Elena Welker werde zur Freude der Museumsfans nachgeholt, versprach Leiterin Maria Wundersee. Der Heimatverein Schönfließ bereichert das Kulturleben in diesem Jahr auch noch: ein kleiner Weihnachtsmarkt sei auf dem Festplatz geplant.