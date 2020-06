Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Die eine Krise ist noch nicht überstanden, da droht eine andere. "Corona haben wir gut im Griff", sagte am Mittwoch Oberhavels Landrat Ludger Weskamp den Abgeordneten im Kreistag. Während sich in Oberhavel die Zahl der Erkrankungen reduziere, hätten sich die aktuellen Fälle in Brandenburg verdoppelt. Weskamp: "Es ist noch nicht vorbei." Da ist die nächste Krise im Anmarsch. "Wir bereiten uns auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) vor." Anlass der Warnung seien die 752 Fälle von Pest bei Wildschweinen in Westpolen. Aufgrund der großen Fallzahlen werde die Pest über kurz oder lang auf Deutschland übergreifen. Die Verwaltung sei vorbereitet, betonte Weskamp, es habe Schulungen gegeben und Strukturen seien aufgebaut worden, "um schnell handeln zu können". Weskamp prophezeite, sollte ASP im Kreis auftreten, ist mit "weitreichende Folgen für die Landwirte zu rechnen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen".

Weiterhin wurde in der Sitzung gleich der erste Antrag der Fraktionen mehrheitlich befürwortet. Jetzt muss der Landkreis auf Antrag der grünen Fraktion ein integriertes Klimaschutzkonzept mit konkreten Einsparzielen und Maßnahmenkatalog inklusive Kosten- und Zeitplänen erstellen. Der Antrag der Linken "Oberhavel erklärt den Klimanotstand" wurde hingegen vor allem von den Fraktionen der AfD, CDU und BVB/Freie Wähler abgelehnt. Vorher wurde der Antrag als populistisch abgestempelt.

Einstimmig wurde zudem dem Antrag von CDU und SPD/LGU/Tierschutzpartei zugestimmt, die Tourismuslinie 823 (über Germendorf) mit 10 000 Euro zu unterstützen, um den Bus-Betrieb möglichst im Juli wieder aufnehmen zu können.