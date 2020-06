Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Meckern hilft nicht, gemeinsam anpacken vielmehr. Davon sind die Initiatoren des bevorstehenden Arbeitseinsatzes am Sonnabend auf dem Gelände des Bahnhofes Fürstenberg überzeugt. Elfriede Seidel und ihre Mitstreiter, die bereits in der Bürgerinitiative für einen barrierefreien Bahnhof aktiv sind, rufen zu der Aktion alle Bürger der Wasserstadt auf.

Um nicht mehr oder weniger die Möglichkeit zu schaffen, dass der Regionalexpress 5 trotz eines kaputten Daches am Hausbahnsteig halten kann. Was einstweilen eine Barrierefreiheit für jedermann, der das benötigt, bewirken könnte. Falls die Bahn AG sich darauf einlässt, freilich.

Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete für die Linken, versprach sofort Unterstützung, schloss sich dem Aufruf an und wird sich ebenfalls am Arbeitseinsatz beteiligen.

Der Hintergrund: Auf dem betreffenden Bahnsteig halten die Züge seit mehreren Jahren nicht mehr, obwohl es der einzige barrierefrei zugängliche Bahnsteig ist. "Die Deutsche Bahn AG redet sich seit Jahren damit heraus, dass wegen des gesperrten Bahnsteigbereiches unter dem Bahnsteigdach, dessen Schneetraglast nicht mehr den Vorgaben entspricht, das Gleis 1 nicht mehr angefahren werden kann", erläutert Ralf Wunderlich, Wahlkreismitarbeiter der Bundestagsabgeordneten.

Die Bürgerinitiative möchte durch den Subbotnik darauf aufmerksam machen, dass es auch ohne das Bahnsteigbereich unter dem Dach möglich wäre, die Züge in beide Richtungen halten zu lassen. Mobilitätseingeschränkten Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, Fürstenberg mit dem Zug zu erreichen. Der Subbotnik ist für Sonnabend von 10 bis 13 Uhr geplant. Auch wer nicht so lange Zeit hat, ist willkommen, heißt es. Ohne den überdachten Bereich ist der Bahnsteig von Gleis 1 mit 135 Metern Länge in Richtung Süden genauso lang wie der Mittelbahnsteig und daher ausreichend für den Regionalexpress 5. "Dann ist die Deutsche Bahn am Zug, denn es sind noch zwei Lampen zu reparieren und weiße Bahnsteigmarkierungen neu zu ziehen, was ein so großes Unternehmen hoffentlich kurzfristig hinbekommt", saft Anke Domscheit-Berg. Die Abgeordnete wird für Getränke und Arbeitsgeräte zur Fugenreinigung sorgen.

Dennoch wird gebeten, eigenes Werkzeug mitzubringen, um Unkraut aus den Steinfugen zu entfernen. Helfer könnten überdies Verpflegung beisteuern. Die Stadt begrüßt die Initiative und versprach, sich um die Entsorgung des Unkrauts zu kümmern.