Anett Zimmermann

Neuhardenberg (MOZ) "Respekt, in der letzten Sitzung erst beschlossen und heute steht schon der nächste Schritt auf der Tagesordnung", sagte Cornelia Korbanek am Dienstagabend bei der Sitzung in der Gymnastikhalle in Neuhardenberg. "Die Sommerpause steht vor der Tür und wir hoffen auf Fördermittel", freute sich Tino Krebs aus der Verwaltung über das Lob. Für die Leistungsphasen 1 bis 4 für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses am Standort Gusow habe man fünf Firmen angeschrieben und zwei Angebote erhalten, berichtete er. Die Vergabekommission habe am Nachmittag getagt und die Entscheidung zugunsten des Büros "Dorn-Becker-Architekten" aus Königs Wusterhausen empfohlen. Stefan Neumann, Vertreter von Märkische Höhe, kam der Name zu recht bekannt vor. Susanne Becker hatte im Mai die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Neubau von Feuerwehr-Gerätehäusern im Amtsgebiet vorgestellt und dringenden Handlungsbedarf in Gusow gesehen. Die Planungskosten bezifferte Tino Krebs auf etwa 45 000 Euro. Das Architektenbüro fordere etwas mehr als 29 000 Euro. Allerdings seien in der Summe die Kosten für notwendige Gutachten noch nicht enthalten, erläuterte der Verwaltungsmitarbeiter. Noch offen, aber unerheblich sei, ob das Nachbargrundstück erworben werden kann, antwortete er auf Nachfrage von Wolfgang Voegler (Gusow-Platkow). Die Entscheidung fiel einstimmig.