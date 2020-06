Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Maximal 130 Badegäste dürfen sich ab Montag, 10 bis 19 Uhr, gleichzeitig im Freibad aufhalten, kündigte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) an. Die Abstandsvorschriften von 1,50 Meter bleiben trotz der Lockerungen weiter bestehen. "60 Menschen dürfen sich gleichzeitig im Becken aufhalten", erläutert das Stadtoberhaupt. Umkleidekabinen und Duschräume bleiben geschlossen. Die Stadt sperrt die Spielflächen für Hand- und Volleyball. Und vor dem Imbiss gibt es keine Sitzmöglichkeiten. Beim Eintritt und beim Verlassen des Bades herrscht Maskenpflicht.. Menschen mit Infektionen der Atemwege und Fieber werden nicht eingelassen. Die Stadt verstärkt das Personal besonders am Eingang. Der Hygieneplan, den die Stadt dem Landkreis als Aufsichtsbehörde vorlegen musste, hängt im Freibad aus.

"Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist eine Infektion mit Covid19 nicht vollständig auszuschließen", so der Bürgermeister. Durch Wasseraufbereitungs- und Desinfektionsanlagen nach heutigem Kenntnisstand sei kein Ansteckungsrisiko im Becken zu befürchten. Deshalb appelliert er an die Badegäste, Anweisungen des Personals Folge zu leisten, Hinweise und Markierungen zu beachten. Die Eintrittspreise aus dem Vorjahr bleiben bestehen. Wegen der Ausnahmesituation und zum reibungslosen Abwickeln an der Kasse werden keine Saison- und Sammelkarten ausgegeben. Ermäßigungen für Kinder und Kurzeitgäste entfallen.