MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Die Mitglieder des Kreisvorstandes der CDU Märkisch-Oderland haben bei ihrer Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich Hans-Georg von der Marwitz als Kandidat für die kommende Bundestagswahl im Jahr 2021 nominiert. Das hat die Kreisvorsitzende Kristy Augustin mitgeteilt. Das Votum gilt für den Bundestagswahlkreis 59 (Märkisch-Oderland-Barnim II). Sechs Mitglieder stimmten für von der Marwitz, drei Mitglieder für die Barnimer Tierärztin Sabine Buder, ein Vorstandsmitglied enthielt sich der Stimme.

Die Biesenthalerin sei bereits vom CDU-Kreisvorstand Barnim nominiert worden, so Kristy Augustin. Das endgültige Votum, wer für die CDU bei der Bundestagswahl ins Rennen geht, haben die Mitglieder der CDU aus dem gesamten Wahlkreis am 15. August in Bernau.

Hans-Georg von der Marwitz aus Friedersdorf ist seit 2009 Mitglied des Bundestages.