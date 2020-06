Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Rudi Zepernicks Job ist stressiger geworden. Wenn der Fahrer nun morgens die Lebensmittel für die Tafel am neuen Standort in der Wriezener 57 Straße anliefert, muss er alles gleich in die Kühltruhen schaffen, da es keine Möglichkeit mehr zum Abstellen gibt. "In der Hegelstraße hatten wir mehr Platz, da war es nicht so hektisch", sagt der Heinersdorfer mit dem rosigen Gesicht. Seit fünf Jahren schon fährt er als Angestellter den Tafel-Transporter, seit Montag lenkt er diesen zum neuen Gebäude, das durch seine Bahnhofsnähe jetzt zentraler in Fürstenwalde gelegen ist.

Anhaltender Konflikt

Am Wochenende hat die Tafel ihr neues Quartier bezogen, in dem auch kein Platz mehr für einen Warteraum ist. "Anstehende Kunden können sich bei Schnee und Regen nicht unterstellen", moniert Siegfried Unger, Vorstand der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas), welche die Tafel betreibt. "Ändern kann man das jetzt auch nicht mehr." Doch kann er dem neuen Standort immerhin Vorzüge abgewinnen. Neben der zentraleren Lage, sei man in Fürstenwalde Nord nun näher an den Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind.

Trotzdem ist Unger alles andere als glücklich über den Ortswechsel. In seiner Rede während der offiziellen Eröffnungsveranstaltung stellt er verbittert klar: "Wir wollten nicht hierher." Nachdem das Bauordnungsamt im Februar diesen Jahres eine Nutzungsunterlassung für das Gebäude in der Hegelstraße angeordnet hatte, sind die Fronten zwischen der Gefas und dem Landkreis Oder-Spree unverändert angespannt.

Als Grund für die Räumung gab die Behörde damals nicht erfüllte Brandschutzmaßnahmen an. Da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Wohnheim für Flüchtlinge gedient habe, war Unger jedoch der Ansicht, dass es für den Tafelladen im Keller keiner brandschutzrechtlichen Auflagen bedürfe und leitete rechtliche Schritte ein. 300 000 Euro habe die Gefas dann in das Gebäude in der Hegelstraße für Brandschutz und andere Maßnahmen investiert. Doch wurde die Immobilie dadurch zu teuer, weshalb die Tafel umziehen musste. Daher herrscht noch großer Unmut bei Unger.

Die Kreisverwaltung wollte sich vor Veröffentlichung dieses Artikels nicht weiter zu dem Konflikt äußern, da sie auf dem Termin am Mittwoch nicht vertreten war. Auf Nachfrage, was der Hintergrund für den Zwist zwischen der Gefas und dem Landkreis sein könne, antwortete die Kreistagsabgeordnete Rita-Sybille Heinrich (Linke), die bei der Eröffnung anwesend war:"Herr Unger ist jemand, der viel hinterfragt und hat daher einige Gegenspieler im Landkreis."

Neue Kühlzelle für 7000 Euro

Fahrer Rudi Zepernick ist vor allem eines wichtig: "Die Tafel wird gebraucht in Fürstenwalde." Sein Kollege Peter Fischer, der sich ehrenamtlich engagiert pflichtet ihm bei:"Teilweise warten bis zu sechs Kunden auf einmal vor dem Laden." In den neuen Räumlichkeiten steht jetzt eine neue Kühlzelle für 7000 Euro. Ein Supermarkt steuerte 5000 Euro aus Pfanderlösen bei. Zudem befindet sich im hinteren Teil eine Begegnungsstätte, in der Informationsveranstaltungen, Beratungsgespräche oder Frühstücke stattfinden können. Jedoch fehlen Seminar- und Schulungsräume, daher wird es laut Unger künftig mehr Veranstaltungen an anderen Standorten wie Erkner geben. Das Corona-Konzept für die neuen Räume steht auch. Nur noch drei Kunden gleichzeitig können sich aktuell im Laden aufhalten. Zudem herrscht die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Über den Verbleib des alten Gebäudes in der Hegelstraße möchte sich Siegfried Unger noch nicht konkret äußern. Der Eigentümer sei jedoch "ein großer Unternehmer und sehr sozialer Mensch."