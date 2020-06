Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld, jetzt bei Wiesenhof in Wildeshausen und die massenhafte Infektion beim Schlachtunternehmen Tönnies im Kreis Güterloh. Wie sieht die Lage im Fleischwerk Britz aus?, fragen sich besorgte Leser. Wie hoch ist die Gefahr im Barnim?

Der Landkreis Barnim hatte und hat, "aufgrund der offensichtlich besonderen Situation der fleischverarbeitenden Industrie, Kontakt zur Geschäftsleitung der Eberswalder Fleischwerke", erklärt eine Sprecherin des Landratsamtes gegenüber dieser Zeitung. Ein konkreter Verdacht oder Hinweis bezüglich eines möglichen Erkrankungsgeschehens "liegt bis dato jedoch nicht vor", versichert sie. Daher sei der Landkreis "auf die Glaubwürdigkeit der Selbstauskünfte des Betriebes" angewiesen. Der Betrieb habe einen Pandemieplan, der in eigener Verantwortung und gemeinsam mit der Betriebsärztin erstellt wurde. Eine Testung der Mitarbeiter, darunter Werkvertragsarbeiter aus dem europäischen Ausland, sei "ebenfalls nicht vorgesehen". Aber: Der Betrieb müsse "tagaktuell" Listen aller Beschäftigten führen, um diese im "Ereignisfall", also bei einem Ausbruch, sofort der Behörde zur Verfügung zu stellen. Ansonsten betont die Kreis-Sprecherin, dass Britz von der Größe des Betriebs wie von der Anzahl der Mitarbeiter "auch nicht im Entferntesten" mit Tönnies vergleichbar sei. In Britz arbeiten etwa 600 Kollegen, in Rheda-Wiedenbrück mehr als 6000.