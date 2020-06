MOZ

Altlandsberg (MOZ) Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 21 Uhr, wie mehrere Jugendliche ein Grundstück an der Promenade in Altlandsberg betraten und es anschließend eiligst wieder verließen.

Zeitgleich wurde ein Feuer auf dem Grundstück ausgemacht, das an einer Palette mit Steinen ausgebrochen war. Der Mann verständigte die Polizei. Bei deren Eintreffen war das Feuer bereits gelöscht. Verletzt wurde durch die Flammen niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland haben die weiteren Ermittlungen übernommen.