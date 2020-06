Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Es war ein ganz besonderer Abschied. Die langjährige Schulleiterin des Einstein-Gymnasiums in Neuenhagen, Edelgard Pecher, sprach am Dienstag, einen Tag vor ihrer eigenen Verabschiedung in den Ruhestand, zum letzten Mal vor frisch gebackenen Abiturienten und hielt ihrem Corona-Jahrgang eine wohlwollende Rede.

Gesund zu bleiben, sei wichtig, mahnte die 65-Jährige, ebenso immer optimistisch durchs Leben zu gehen und nie die Ziele aus den Augen zu verlieren. Dabei hatte sie "das böse Wort mit ,C’" mit Absicht nicht ein einziges Mal erwähnt, beendete Pecher ihren Vortrag und hatte die Lacher auf ihrer Seite.

Absolventen, die wegen der ausgefallenen großen Abiturfeier alternativ zusammen auf Reisen gehen, empfahl sie dennoch neben Taschentüchern "für Abschieds- und Freudentränen", einer Fliegenklatsche, "um sich die Flausen aus dem Kopf zu schlagen", oder einer Taschenlampe, "die den richtigen Weg leuchtet", eine Mund-Nasen-Maske, "die in der heutigen Zeit nicht fehlen sollte". Die jungen Erwachsenen sollen sich im übertragenen Sinne weiter die Hand reichen und den Humor, auch in schwierigen Zeiten, bewahren – gab Pecher mit auf den Weg.

Auf dem Sportplatz neben dem Schulgebäude bot sich den Zaungästen eine ungewöhnliche, aber angemessene Szenerie für diesjährige Schulabsolventen: Mit viel Platz zwischen den Stuhlreihen saßen 95 Schüler und Schülerinnen chic angezogen über den großen Platz verteilt. An der angrenzenden bemalten Mauer war eine Bühne aufgebaut, um die Abiturienten wenigstens etwas feierlich zu würdigen und ihnen ihre Abschlusszeugnisse zu überreichen.

Gleich zu Beginn spielte die Big-Band-Klasse der Jahrgangsstufe 7 für die "Großen" auf und als Überraschung ließen Mitschüler etwa 100 Meter entfernt Rollbanner an der Fassade des alten Schulgebäudeteils herab. "Abi-Exit", "Trotz Corona", "Ihr seid raus" und "Super" war unter anderem darauf zu lesen. Fehlte eigentlich nur noch hollywoodlike, dass die Absolventen am Ende der Schulleiter-Rede ihre Hüte in die Luft schmissen. Doch so weit kam es nicht. Tapfer blieben die Absolventen in der sengenden Nachmittagshitze ohne Sonnenschutz in ihren Kleidern und Anzügen auf den Stühlen sitzen und nahmen erleichtert ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Friederike Nagels Eltern verfolgten die Zeugnisübergabe am Rand des Sportplatzes mit einem aufgespannten Regenschirm, der zum Sonnenschutz wurde, um ihre Tochter gleich nach der Zeremonie stolz in Empfang zu nehmen. Die Kleiderwahl der Gymnasiastin fiel relativ kurzfristig eine Woche zuvor und im Müncheberger Beautysalon war "kurz und schmerzlos" noch ein Termin für das Frisuren-Styling zu ergattern, erzählt Friederikes Mutter.

Sie freue sich heute mit ihr über das bestandene Abitur – trotzdem sei sie auch etwas traurig, dass es in diesem Jahrgang keine offizielle Feier mit Gästen und Familienanhang gibt. "Ich hatte mir es ein bisschen anders vorgestellt und gehofft, dass jeder einen Platz bekommt. Aber dass die Abiturienten hier so gewürdigt werden, ist total schön und wichtig."

Gesicht der Schule

Nur bis zu zwei Personen durften pro Absolvent mit auf den Sportplatz. Die Eltern fotografierten weit entfernt ihre Sprösslinge. Eine Stunde später ging es dann für diese schon wieder in Stöckelschuhen und eleganten Herrenschuhen über Schotter und Rasen nach Hause.

Mindestens ebenso feierlich wie ihre Abiturienten würdigte dann am Mittwoch in der Schulmensa das Lehrerkollegium ihre Direktorin in Anwesenheit des Schulverwaltungsamtleiters Tobias Seyfarth und Bürgermeisters von Neuenhagen, Ansgar Scharnke, mit selbst gesungenen Liedern. Gleich zu Anfang ihrer ergreifenden Ansprache und Dankesrede kamen Edelgard Pecher doch ein paar Abschiedstränen. Im Ruhestand werde sie mehr Zeit für den Sport haben und öfter in Rüdersdorf Badminton spielen, sagt Edelgard Pecher etwas gefasster nach der Veranstaltung. Zuvor müsse sie aber noch bis Freitag das Ü7- und Bewerberverfahren für die neue Schulleitung zu Ende bringen.

Sie sei 26 Jahre lang das Gesicht der Schule gewesen, immer "hilfsbereit, kompetent und aufgeschlossen", rühmte Stellvertreterin Dagmar Schaar ihre Kollegin. Pecher habe sich in ihrem Berufsleben seit 1977 nie verbogen oder verbiegen lassen und das Einstein-Gymnasium zu einer "überdurchschnittlich gefragten" Schule gemacht. Ansgar Scharnke bedankte sich stellvertretend für alle anderen Bürgermeister aus den Nachbarkommunen für ihr Engagement, der Schulförderverein machte die 65-Jährige zum ersten Ehrenmitglied und verlieh ihr die Ehrennadel. Auf dem Schulhof soll sie den nachfolgenden Generationen eines ihrer zahlreichen Geschenke – eine Robinie, den Baum des Jahres – zusammen mit einer beschrifteten Tafel hinterlassen.