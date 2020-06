Th. Messerschmidt

Rietz (BRAWO) Es war ein großes Weihnachtsgeschenk, das Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter im Dezember 2018 persönlich nach Rietz brachte: ein Förderbescheid über 72.000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. Die Fahrzeughalle sollte um sein "Spiegelbild" wachsen – und das möglichst zügig in 2019. Doch der Baubeginn ließ auf sich warten, laut Bürgermeister Uwe Brückner wegen des Baugenehmigungsverfahrens und notwendiger Umplanungen, "zum Beispiel musste das Tor, dass bleiben sollte, erneuert und verbreitert werden." Der Zeitverzug, zu guter Letzt noch durchs Coronavirus strapaziert, führte zur Kostensteigerung um etwa 68.000 Euro auf 190.000 Euro. "Doch am Ende wird alles gut", ist Uwe Brückner überzeugt, stellt die Fertigstellung noch diesen Sommer in Aussicht und verspricht: "Wenn die Bauabnahme erledigt ist, wird’s genutzt. Die festliche Einweihung folgt, wenn Umstände und Terminkalender es ermöglichen."