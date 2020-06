Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Kreisstadt droht keine Haushaltssperre wegen der Corona-Krise. Das hat Kämmerin Bianca Frey zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung deutlich gemacht. Voraussichtlich sind alle Jahresabschlüsse seit 2017 positiv. Die Kreisstadt habe eine solide finanzielle Basis, um die großen Investitionen in Kita, Hort und Sporthalle auch stemmen zu können. Die Rücklage werde voraussichtlich auf 6,5 Millionen Euro steigen. Der Zahlungsmittelbestand beträgt aktuell rund 6,2 Millionen Euro.

Vorderhaus des CJD gekauft

Während die Stadt den rund sechs Millionen Euro teuren Bau der Mehrfelderhalle für den Schul- und Vereinssport nur starten wird, wenn es dafür Fördermittel gibt, erklärte Bürgermeister Jörg Schröder die Notwendigkeit von Kita-Neu- und Hortanbau. Die neue Kita auf dem CJD-Gelände an der Apfelstraße soll Platz für 130 Kinder schaffen. 47 kommen aus der Kita Frechdachse, 45 stehen auf der Warteliste und 40 werden derzeit per Sondergenehmigung in anderen Kita betreut, so Schröder. Die Stadtverordneten stimmten dem Antrag zu, auch das Vorderhaus zu kaufen, so dass der Neubau deutlich an die Apfelstraße herangebaut werden kann und sich die Spielfläche vergrößert. Auch die Gala-Halle auf dem Hof wird zum Komplex gehören. Vorgesehen ist, dass die Stadt bei dem 4,3 Millionen teuren Bauvorhaben einen Kredit von 3,2 Millionen Euro aufnimmt. "Die Stadt kann das Geld nicht einfach aus der Rücklage entnehmen, erklärte Kämmerin Bianca Frey auf Nachfrage. Aber Folgekosten dürften daraus bezahlt werden. Die nötigen Eigenmittel könnten aus dem Zahlungsmittelbestand genommen werden. Die ersten Abrissarbeiten beginnen bereits im August. Die Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2022 vorgesehen.

Wohnbedarf durch Tesla

Auch für den Hortanbau, der 90 neue Plätze und Räume für die Erzieher schaffen soll, will die Stadt einen Kredit aufnehmen. Rund 4,6 Millionen Euro wird der Anbau kosten, der bis an die Straße der Jugend reichen wird.

Mit einer Kreditaufnahme soll zudem die Erschließung des Wohngebiets auf dem Gelände des ehemaligen Seelower Hoch- und Tiefbaus (SHT) vorfinanziert werden. Am 27. August wollen Vertreter des Infrastrukturministeriums und des Landesbauamts das Projekt vor Ort beraten. "Es geht uns darum, so rasch wie möglich Wohnraum zu schaffen. Bei der regionalen Planungsversammlung wurde uns deutlich gemacht, wie viele Menschen in Zusammenhang mit der Tesla-Ansiedlung Wohnraum suchen werden", erklärte der Bürgermeister. Bereits jetzt gebe es Nachfragen von Investoren. In "Seelow-Süd" sollen 291 Wohnungen entstehen.