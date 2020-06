René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Helenesee bei Frankfurt (Oder) gelten seit dem 15. Juni, dem Beginn der Hauptsaison, veränderte Eintrittspreise.

Darüber informierte der Heleneseeverwalter Uwe Grack. Die Preiserhöhungen seien notwendig geworden, erklärt er, um kostendeckend zu arbeiten. "Anfangs kostete der Eintritt nur 1 Euro, was eher einem symbolischen Betrag glich", sagt Uwe Grack. Auch mit den 2 Euro Eintritt der vergangenen Jahre ließ sich im Tagesbesuchsbereich nicht kostendeckend arbeiten.

Hunde kosten einen Euro

Ab sofort beträgt der Eintrittspreis deswegen 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Auch die Parkgebühren wurden angehoben. So kostet die Tagesparkkarte ebenfalls 3 Euro. Der Heleneseechef sieht sich dabei immer noch sehr gut aufgestellt. "In letzter Zeit sind vermehrt Menschen aus Berlin zum Baden an den See gekommen", hat er festgestellt. Dort sind die Preise für Freibadbesuche um einiges höher als in Frankfurt. So kostet eine Tageskarte am Strandbad Wannsee 5,50 Euro.

Ein Feierabendticket ab 18 Uhr kostet am Helenesee 1,50 Euro, Hunde kosten 1 Euro. Damit die Frankfurter Gäste gerade in der Ferienzeit allerdings nicht die höheren Ticketpreise bezahlen müssen, gibt es ab sofort Zehnerkarten für den Seezugang, die 20 Euro kosten und somit den alten Eintrittspreis garantieren. Auf jede Karte sind zehn Sonnen gedruckt, die beim Betreten des Geländes am Kassenhäuschen gelocht werden. "Pro Person und Auto wird jeweils ein Bonus verbraucht. Besuchen uns zwei Erwachsen mit einem Auto, werden drei Sonnen entwertet", erklärt Uwe Grack. Die Zehnerkarte gilt das ganze Jahr und auch noch im kommenden Jahr, verspricht er. Außerdem kann man sie problemlos weitergeben.

Für Menschen mit Berechtigung auf Ermäßigung, wie Schüler oder Studenten, gibt es ebenfalls eine Zehnerkarte zu einem Preis von 10 Euro. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Karten nur in Verbindung mit den- Schüler oder Studentenausweisen gelten.

Die Helenesee AG und der Stadtbote verlosen jeweils fünf Zehnerkarten für Erwachsene und fünf ermäßigte Karten. Schicken Sie am heutigen Donnerstag zwischen 10 und12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Helenesee" an frankfurt-red@moz.de