Brück Im Laufe der Schulzeit zählen die Schülerbetriebspraktika zu einem wichtigen Meilenstein der beruflichen Orientierung. Die Schüler merken, ob ein Beruf oder ein Unternehmen zu ihnen passt oder nicht, sie lernen ihre Stärken kennen und merken in der Praxis an welchen Fähigkeiten sie noch arbeiten müssen.

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, diesen Einblick in einen Berufsalltag im Nachhinein auszuwerten und für sich selbst die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dafür legen die Schüler in der Regel einen Praktikumshefter an, in dem sie beschreiben, warum sie sich für den Betrieb entschieden haben, welche Aufgaben sie absolvierten und ob sie sich eine Ausbildung in dem Berufsfeld vorstellen können.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam lobt einmal im Jahr den Schülerwettbewerb #nachgefragt aus. Prämiert werden dabei die besten Praktikumsberichte je Landkreis. Sieben weiterführende Schulen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark bewarben sich in diesem Jahr für den beliebten Preis. Zur Jury zählten neben Vertretern der IHK Potsdam, auch Vertreter aus dem Netzwerk Zukunft und für den Landkreis Potsdam-Mittelmark auch das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM aus der TGZ Potsdam-Mittelmark GmbH.

Und der erste Preis für den Landkreis Potsdam-Mittelmark ging an Jan Lucas Kahmann von der Oberschule Brück für seinen Praktikumsbericht zum Praktikum im Naturparkzentrum Hoher Fläming. Philipp Albrecht von der IHK Potsdam und Caroline Stallbaum von der TGZ PM GmbH durften die Zeugnisübergabe der 10. Klassen der Oberschule Brück für die Preisübergabe nutzen. Beide betonten, dass der Praktikumsbericht neben den vollständigen formellen Angaben besonders durch den Schreibstil überzeugte. In seinen Beschreibungen wurde deutlich, wie viel Freude der Schüler in seinem Praktikum hatte und wie viel Wissen und Erfahrungen er sammeln konnte. Er und seine Mitschülerin erhielten neben der Teilnehmerurkunde zahlreiche Sachpreise von der Industrie- und Handelskammer Potsdam.

Die Oberschule in Brück ist als Schule mit hervorragender Berufsorientierung bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM wird finanziert vom Landkreis Potsdam-Mittelmark und begleitet neben zahlreichen weiteren Akteuren mit ihren Projekten die berufliche Orientierung der Schüler. "Wir hoffen, dass ihr nach eurem erfolgreichen Schulabschluss in Zukunft alle einen Beruf findet, den ihr mit Freude ausübt. Wir wünschen euch dabei alles Gute", betonte Caroline Stallbaum in ihrer kurzweiligen Rede.