Alexandra Gebhardt

Bollmannsruh (MOZ) Das KiEZ Bollmannsruh hat in diesem Jahr zum ersten Mal ein buntes Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt. Vom 29. Juni bis 1. August werden unter dem Titel "Sommewind" jeweils am Vor- und Nachmittag unterschiedliche Programme angeboten.

So steht "das Leben unserer Vorfahren" gleich zu Beginn der ersten Ferienwoche am Montag, 29. Juni, von 10-12 Uhr auf dem Programm. Außerdem haben Kinder ab acht Jahren am 7., 13., 21. und 27. Juli, jeweils von 10-12 Uhr, die Möglichkeit das Programm noch einmal zu erleben. Nicht weniger Spaß verspricht das "Töpfern wie vor 1000 Jahren", das unter anderem am 29. Juni als auch 13. und 27. Juli von 14-16 Uhr sowie am 8. und 22. Juli von 10-12 angeboten wird.

Freunde des Spiels kommen außerdem am 3., 8.,16., 22. und 30. Juli von 14-16 Uhr auf ihre Kosten. Gemeinsam wird mit einem Stück Stoff, einer Schnur und farbigen Glassteinen ein kleines Brettspiel nach historischem Vorbild hergestellt. Nicht weniger kreativ wird es beim Angeboten wie Buchbinden und Kalligrafie. Beides wird zum Beispiel am 1. Juli angeboten.

Außerdem öffnet die Bastelwerkstatt u.a. am 3., 7., 10., 11., 17., 18., 21., 24. und 15 Juli über den gesamten Tag ihre Türen. Gearbeitet wird dabei entweder mit Naturmaterialien oder zum Thema "Upcycling".

In die Natur geht es hingegen bei einer "Kleinen Naturwanderung" am 30. Juni und 14. Juli von 14-16 Uhr oder bei einer "Großen Naturwanderung" am 8. und 22. Juli von 14-17 Uhr.

In den Abendstunden bietet das KiEZ Bollmannsruh außerdem am 29. Juni sowie am 10., 13., 24. und 31. Juli jeweils ab 20 Uhr einen Hörspielabend. Gemütlich auf Decken zusammengekuschelt begeben sich die Teilnehmer auf akustische Reisen.

Ebenfalls ein absolutes Highlight ist der Ausflug am 3. Juli um 22 Uhr zur Sternenwarte. Wiederholt wird er am 17. und 27. Juli.

Eine Übersicht über alle Programmpunkte mit Preisen und zusätzlichen Informationen ist auf der Internetseite des KiEZ Bollmannsruh unter https://kiez-bollmannsruh.de/freizeit/freizeitangebote.html zu finden. Interessierte haben dort auch die Möglichkeit, Buchuungsanfragen ausgefüllt an freizeit@kiez-bollmannsruh.de zu schicken.

Bei Fragen zu Buchungen und Teilnahmen stehen die Mitarbeiter des KiEZ Bollmannsruh unter 033838/308317 zur Verfügung.