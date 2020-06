René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mit zwei Elektro-Fahrrädern verschwanden unbekannte Diebe in der Nacht zum Dienstag von einem Parkplatz in der Baustraße in Rathenow. Die Zweiräder des Herstellers "Ragos" waren an einem Caravan festgeschnallt und mit Schlössern gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.600 Euro. Die Fahndung nach den E-Bikes läuft.