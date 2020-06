Hans Biereigel

Oranienburg Heute vor 20 Jahren verlieh die Stadtverordnetenversammlung von Oranienburg Werner Michael Blumenthal in einer festlichen Sitzung im Orangesaal des Schlosses die Ehrenbürgerschaft. In der Begründung dazu hieß es: "In Würdigung seines Wirkens für Verständigung und Toleranz zwischen den Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihres Glaubens und ihrer Weltanschauung."

Blumenthal erblickte in der Berliner Straße 43 am 3. Januar 1926 das Licht der Welt. Das Haus existiert nicht mehr. Im Blumenthalschen Haus in der Breiten Straßen, in dem Großvater und Urgroßvater lebten, spielte Michael als Kind.

1929 zog die Familie nach Berlin. Zehn Jahre später emigrierte Blumenthal mit seinen Eltern und Geschwistern nach Shanghai. Die Familie Blumenthal kehrte nicht wieder nach Deutschland zurück. Die USA wurde ihre neue Heimat. Dort lernte und studierte Michael Blumenthal. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler ging er in die Politik. Als Berater von Präsident John F. Kennedy und als Finanzminister unter Präsident Carter galt er als zuverlässiger und toleranter Gesprächspartner.

In den Wendejahren 1990/91 besuchte Blumenthal gemeinsam mit seiner Schwester und seiner Familie Oranienburg. Es war eine Nachfeier zum 65. Geburtstag, die er in seiner Geburtsstadt verlebte. 1997 wurde er zum Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin berufen.

In jenen Jahren besuchte er auch mehrfach Oranienburg, hier präsentierte er 1999 sein Buch "Die unsichtbare Mauer – Die dreihundertjährige Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie". Im Alter von 88 Jahren beendete Blumenthal 2014 seine Tätigkeit als Direktor des Jüdischen Museums. Als Verpflichtung gelten seine Worte, "als Ehrenbürger Oranienburgs begrüße ich es außerordentlich, dass die Stadt jüdische Zuwanderer willkommen geheißen hat und es ihnen ermöglicht, ein neues Leben als Oranienburger in Deutschland aufzubauen und innerhalb ihrer Gemeinde auch ihr religiöses und kulturelles Leben zu pflegen".

Blumenthal, der zuletzt vor vier Jahren Oranienburg und das Runge-Gymnasium besuchte, lebt heute mit seiner Familie in Princeton. Vor wenigen Monaten schrieb er mir und endete mit den Worten: "Es ist nun schon lange her, seit wir uns kennenlernten. Auch ich bin Urgroßvater, jetzt 94 Jahre alt aber noch bei guter Gesundheit."