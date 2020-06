René Wernitz

Rathenow (MOZ) Weiter geht es bei der Evangelischen Erwachsenenbildung in Rathenow: Die Vortragsreihe "Demenz braucht dich – werde Demenz-Partner" wagt am Donnerstag, 2. Juli, um 16.00 Uhr einen Neustart in Corona-Zeiten. Treffpunkt ist der Versammlungsraum der Streetworker in der dritten Etage des Hauses des Diakonischen Werkes Havelland in der Mittelstraße 8. Geboten werden jeweils 90-minütige Basiskurse.

"Es ist so wichtig die Krankheit Demenz nicht zu verschweigen. Zumal die Zahl derer, die an Demenz erkranken, zunimmt", so Simone Kroh von der Erwachsenenbildung. Deshalb brauche es Menschen, die mit viel Verständnis und Geduld, mit Empathie, Liebe und Humor und nicht zuletzt mit dem nötigen Respekt ausgerüstet sind. "Mut machen möchte ich allen, die sich über die Krankheit Demenz informieren oder anderen Teilnehmern ihre Erfahrungen mitteilen wollen. Bitte melden Sie sich bei uns an, damit wir die notwendigen Vorkehrungen treffen können", so Kroh weiter. Telefonische Anmeldungen sind unter 03385/537736 möglich.