Mittelmark (BRAWO) Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind derzeit 561 (+1 zum Vortag) Personen als mit dem Corona-Virus infiziert gemeldet. Die meisten Fälle (165) sind in Werder (Havel) zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, Kloster Lehnin und Beelitz. Es wird aktuell 1 (Vortag 1) der infizierten Personen stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis liegt weiterhin bei insgesamt 42.

Aktuell befinden sich 74 (am Vortag 19) Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle auf Grundlage der Meldungen an das Gesundheitsamt beträgt seit Beginn der Aufzeichnungen 3.370 (am Vortag 3.370). Es wurden 1.644 (+22) als negativ getestet gemeldet und 653 stellten sich als unbegründet heraus; es besteht zu diesen letztgenannten Zahlen bisher keine Meldepflicht. Die Zahl der Genesenen beträgt 503. Berechnet wird dieser Wert auf Empfehlung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), eine Genesung auch ohne gesonderte Rückmeldung nach 14 Tagen feststellt.

Die aktuelle Umgangsverordnung (zuvor:EindämV) des Landes Brandenburg legt einen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern binnen 7 Tagen fest, bei dessen Überschreitung Maßnahmen einzuleiten wären. Für den Kreis Potsdam-Mittelmark würde dies bei 107 Neuinfektionen innerhalb einer Woche eintreten. Der aktuelle Wert liegt momentan bei 1 (am Vortag 1) in den letzten 7 Tagen.

Das "Corona-Telefon" unter 033841 91 111 des Landkreises steht täglich von Montag bis Freitag für Fragen telefonisch zur Verfügung, die Servicezeit ist von 9 bis 15 Uhr – am Wochenende ist das Telefon nicht mehr besetzt. Reiserückkehrer können sich am Wochenende per E-Mail an das Postfach des Gesundheitsamtes des Landkreises PotsdamMittelmark gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de wenden und Ihrer Verpflichtung gemäß § 1 Abs. 3 der SARS-Cov-2-Quarantäneverordnung vom 12.06.2020 nachkommen.

