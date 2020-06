Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Mit einem gemeinsamen Appell haben sich die Stadtverordneten an das Land gewandt, Thema: die Brücke des 20. Jahrestages am Altstädtischen Bahnhof und insbesondere deren Abriss und Neubau. So heißt es in dem Schreiben: "Die Einrichtung einer Wochen oder Monate andauernden Umleitung, insbesondere durch die Wohngebiete Görden, Friedrich-Engels-Straße, Karl-Marx-Straße und Klingenberg ist nicht zu akzeptieren. Sie würde nicht nur die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger überstrapazieren, sondern erheblichen Schaden für Wirtschaftsstandort und Oberzentrum Brandenburg an der Havel bewirken.". Deshalb fordern die Stadtverordneten vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung und dem ausführenden Landesstraßenbetrieb "die Verkehrsführung durch das Vorziehen von einzelnen Neubaumaßnahmen auch während der späteren Abrissphase entlang des bisherigen Bauwerks abzuwickeln." Man erwarte deshalb eine Abriss und Bauplanung, die eine Neuanbindung der Spittastraße und einen Um- und Neubau der Nord- und Südrampe vor den Abrissmaßnahmen vorsehe und somit zu einer wesentlichen Entlastung der Verkehrssituation führe. Weiterhin sei für die gesamte Bauphase eine Anpassung und Optimierung der Ampelanlagen notwendig. Anlass des gemeinsamen Appells sei die im Raum stehende viermonatige Sperrung der B1/B102 für den Abriss des alten Brückenkörpers. Das sei inakzeptabel, erklärte SVV-Vorsitzender Walter Paaschen am Mittwoch. Die Schmerzgrenze läge bei maximal 3 Tagen.