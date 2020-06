dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden neun neue Infektionen nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit Stand 8 Uhr mitteilte. Am Mittwoch waren es fünf neue Fälle. Die Zahl der bestätigt mit Sars-CoV-2 Infizierten liegt damit bei insgesamt 3422.

Elf Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt und zwei von ihnen intensivmedizinisch beatmet. 3120 Menschen gelten als genesen von der Krankheit Covid-19. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen liegt unverändert bei 170.

Corona-Schwerpunkte in Brandenburg sind weiter die Landeshauptstadt Potsdam mit 644 Fällen, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 571 Infizierten und dem Kreis Barnim mit 430. Mit 31 Infizierten wurden im Landkreis Prignitz und in Frankfurt (Oder) die landesweit geringsten Zahlen gemeldet.

