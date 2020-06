HGA

Hennigsdorf (MOZ) Diebe haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in einer Tiefgarage an der Heinestraße in Hennigsdorf einen Sportwagen der Marke Mercedes AMG aufzubrechen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter versucht, das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zwischen Fahrertür Karosserie aufzubrechen. Allerdings scheiterten sie. Lediglich die Gummidichtung am Fenster sei beschädigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.