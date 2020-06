Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Der Runde Tisch zur Zukunft der beiden Oberstufenzentren im Barnim, zu dem die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen am Dienstagabend nach Wandlitz eingeladen hat, ist voll besetzt. Es soll die Fortsetzung der Debatte sein, die vor knapp einer Woche im Bildungsausschuss des Kreistages geführt worden ist. "Ich persönlich bin der Auffassung, dass noch nicht alles gesagt worden ist", leitet Moderatorin Katja Hoyer (Bündnis 90/Grüne) die Diskussion ein.

Natürlich sind diejenigen, die der Zusammenlegung der beiden Oberstufenzentren in Bernau und Eberswalde das Wort reden, wieder zur Stelle: die Leiterin des Barnimer Schulverwaltungsamtes Ilona Forth und ihr Mitarbeiter Oliver Lenz sowie der stellvertretende Leiter des Staatlichen Schulamtes in Frankfurt (Oder), Hardy Schalitz. Sie sprechen wie Lenz von "falschen Interpretationen" der Beschlussvorlage, die die Verwaltung zur Fusion der beiden Oberstufenzentren erarbeitet hat, beklagen Missverständnisse (Forth) und beteuern, die Bildung eines Oberstufenzentrum Barnim diene der "Stabilisierung und Zukunftssicherung" (Schalitz).

Kritik kommt von Oliver Borchert, dem Bürgermeister von Wandlitz. Dass das Bernauer OSZ bereits zwei Häuser an das benachbarte Barnim Gymnasium abgeben musste, wertet er als Indiz dafür, dass der Standort in Waldfrieden seitens des Landkreises geschlossen werden könnte. "Die Sache mit dem Barnim Gymnasium ist nur eine temporäre", versichert Schulrat Schalitz. Auch Amtsleiterin Forth behauptet das. "Ich finde dazu aber nichts in der Vorlage", stellt Sebastian Walter (Linke), Mitglied des Landtages und des Kreistages, fest. Ja, räumt Ilona Forth ein, das sei "missverständlich formuliert" worden.

Schalitz operiert, wie auch schon vor einer Woche, mit Zahlen. Er beklagt, dass es zu wenige Lehrer in Bernau gibt und die "Fachlichkeit" deshalb nicht gewährleistet sei. Das OSZ I in Bernau habe 778 Schüler, das OSZ II in Eberswalde 1333. Dass 2019 bereits eine ganze Abteilung nach Eberswalde verlagert wurde, vergisst er zu erwähnen. "Wenn wir unter die magische Grenze von 1500 Schülern an einem OSZ kommen, haben wir Schwierigkeiten", betont Schalitz. Doch diesmal sind zwei Experten in der Runde, die sofort widersprechen. Thomas Pehle, Vorsitzender des Brandenburgischen Lehrerverbandes beruflicher Schulen (BLV), kennt viele der 25 Oberstufenzentren im Land, die nicht auf 1500 Schüler kommen. Und Michael Seifert, Vize-Chef des BVL und Leiter des OSZ Cottbus, der die Zusammenlegung zweier OSZ vor 13 Jahren in Spree-Neiße miterlebte, sagt an Schalitz gewandt: "Es geht dabei nicht um Stellen, sondern um Menschen, um Schulkultur und um Identitäten". Er weiß aus Erfahrung: "Das Plus muss spürbar für die Region sein – für Lehrlinge, Schüler und Lehrer!"

Nur das berufliche Gymnasium würde in Bernau bleiben

Unterdessen versichert Amtsleiterin Ilona Forth: "Es war nie die Absicht des Trägers, den Schulstandort Bernau zuschließen!" Doch das trifft auch nicht den Kern der Kritik aus Bernau. Die Region will Bildungsvielfalt. In der von Forth vorgelegten Beschlussvorlage ist jedoch vorgesehen, die Abteilungen I und II in Bernau zu schließen und nach Eberswalde zu verlagern. Damit gebe es am OSZ Bernau keine Berufsvorbereitung und auch keine theoretische Berufsausbildung mehr. Zurück bliebe allein das berufliche Gymnasium – lediglich um "ein allgemeinbildendes Angebot" erweitert. Wie man so mehr Schüler gewinnen will, ist Thomas Pehle ein Buch mit sieben Siegeln. Bei der Berufswahl gehe es immer auch um die Erreichbarkeit der Berufsschule. Es gehe um Fahrtwege, Busverbindungen. "Jugendliche wählen andere Berufe an, wenn der ÖPNV nicht funktioniert", sagt er. Und Pehle mahnt: "Die berufliche Schule ist der Kernpunkt eines jeden OSZ, ein wichtiges Element für die Betriebe, die ausbilden."

Simone Kopp, stellvertretende Schulleiterin am OSZ Bernau, ist überzeugt, dass konzeptionelle Änderungen die Attraktivität und damit die Nachfrage nach einem Platz im OSZ Bernau erhöhen werden. "Ist Inhalt und Qualität nicht wichtiger als die Frage der Organisation und der Fachlichkeit?" zweifelt auch Oliver Borchert an den Plänen des Landkreises.

"Sollte es zu einer Schule an zwei Standorten kommen, kommt die Schulleitung nach Bernau", versucht Ilona Forth, die Stimmung zu kippen. Es gelingt ihr nicht. Petra Budke, die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Grüne), spricht aus, was auch andere im Saal denken: "Die Vorteile einer Fusion der beiden Oberstufenzentren im Barnim haben sich mir nicht gezeigt."

