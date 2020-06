OGA

Oberhavel (MOZ) Ein Autofahrer aus Hessen ist am Mittwoch auf der A111 zwischen der Abfahrt Hennigsdorf und dem Kreuz Oranienburg auf Betrüger hereingefallen.

Die noch unbekannten Männer hatten auf dem Standstreifen eine Panne vorgetäuscht, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag. DerAutofahrer aus Hessen hielt an und bot seine Hilfe an. Die angeblichen Pannenopfer gaben vor, kein Geld zu haben, boten dem Mann aus Hessen dafür aber Goldschmuck an. Den kaufte der Autofahrer für 250 Euro. Erst kurz daraufstellte der Hesse fest, dass es sich um billige Imitate handelte. Er alarmierte die Polizei, die die Betrüger an der Autobahn aber nicht mehr ausfindig machen konnte.