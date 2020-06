René Wernitz

Rathenow (MOZ) Luftlinie nur etwa 55 Kilometer weit sind die havelländischen Städte Rhinow und Rathenow von der östlichen Kreis- und Landesgrenze bei Staaken entfernt. Je weiter es von Berlin aus nach Westen in den Landkreis Havelland geht, um so grüner wird es bekanntlich am Tage und um so finsterer bei Nacht. Zudem wird Bauland erheblich billiger.

Das durchschnittliche Preisniveau beläuft sich im Amt Rhinow - die Kernzone des Sternenparks Westhavelland - auf 13 Euro pro Quadratmeter, in der Kreisstadt Rathenow immerhin auf 56 Euro. Zum Vergleich: Die Stadt Falkensee wies im Vorjahr mit 317 Euro pro Quadratmeter die im Mittel höchsten Baulandpreise für individuelles Wohnen auf. Dallgow-Döberitz lag mit 295 Euro pro Quadratmeter nur wenig darunter. So geht es aus dem Grundstücksmarktbericht des Landkreises Havelland für das Jahr 2019 hervor. Dieser ist auf www.gutachterausschuss-bb.de/HVL/gm.htm zu finden. Zudem ist dieser in gedruckter Form in der Nauener Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erhältlich.

Die Anzahl der Transaktionen (Notarverträge) ist um zwei Prozent auf 2.561 gestiegen. Davon stammten 1.366 (53 Prozent) aus dem Berliner Umland. Der Geldumsatz aller Grundstückstransaktionen erreichte 696 Millionen Euro. Davon wurden allein im Berliner Umland 563 Millionen Euro umgesetzt. Der Zuwachs zum Vorjahr von 123 Millionen Euro resultiert fast ausschließlich aus den Verkäufen bebauter Grundstücke.

Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser der Baujahre ab 1991 lagen die mittleren Kaufpreise in Falkensee und Dallgow-Döberitz bei 476.000 bis 521.000 Euro, im sonstigen Berliner Umland bei 370.000 Euro, in Nauen und Ketzin/Havel bei 312.000 bis 356.000 Euro und im westlichen Havelland bei 205.000 bis 268.000 Euro. Reihenhäuser oder Doppelhaushälften desselben Alters erreichten im Mittel nur etwa 50 bis 75 Prozent der Kaufpreise für Einfamilienhäuser.

Erst- oder Weiterverkäufe von Wohnungseigentum spielen derweil eine immer größere Rolle auf dem Immobilienmarkt im Havelland. Es handelte sich hierbei zum großen Teil um Weiterverkäufe in nach 1991 neu errichteten Wohnanlagen und um Erstverkäufe in aktuellen Projektentwicklungen.

Im Berliner Umland lagen die mittleren Kaufpreise für Eigentumswohnungen zwischen 137.000 und 631.000 Euro bzw. 1.801 bis 5.804 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Im übrigen Landkreis erreichten die Kaufpreise im Mittel Werte von 88.000 bis 189.000 Euro bzw. 971 bis 2.663 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.