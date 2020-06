Silvia Passow

Falkensee Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) wird die beiden Jugendclubs, "Alte Post" (Finkenkrug) und "Die Brücke" (Falkenhorst) zum Jahresende schließen. Das gab Bürgermeister Heiko Müller (SPD) auf der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch bekannt. Nach der Sommerpause werde man sich der Thematik annehmen, sagt er. Derzeit werde untersucht, ob die Standorte als Jugendclubs zu erhalten sind.

Bereits seit Jahresbeginn ist der Jugendclub "Die Brücke" geschlossen, als Grund hierfür gibt der ASB einen Mangel an geeigneten Bewerbern für die ausgeschriebene Stelle eines Jugendclubleiters an.

Mehr als zehn Jahre hatte der ASB mit den Clubs einen großen Anteil der Jugendarbeit in Falkensee übernommen. In einer Presseerklärung spricht der ASB von einer Neuausrichtung bei der Jugendarbeit. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht. Aber letztendlich haben wir in Rücksprache mit der Stadt Falkensee festgestellt, dass eine Neuausrichtung der Jugendarbeit an diesen beiden Standorten sinnvoll ist", erklärt Robert Bolze, Betriebsleiter der ASB gGmbH für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Havelland diesen Schritt. Der ASB dankt in der Pressemitteilung allen engagierten Kooperationspartners. Man blicke mit positiven Erinnerungen, zum Beispiel an das Stadtteilfest, zurück.