Beim Simultankampf in Berlin traten auch Garcia (v.) und Agsamow (hi.) an.Fotos: privat © Foto: prv

Beim Großmeisterturnier in Potsdam 1985 war Manfred Kuhle (2.v.l.) als Dolmetscher ganz in seinem Metier. Seinen Worten lauschte auch der Turnierleiter Karl-Heinz Langer (l.) © Foto: prv

Manfred Kuhle

Potsdam (Martin Terstegge \ BRAWO) Seine Tätigkeit als Russisch-Lehrer und Internatserzieher an der Wiesenburger Spezial-Oberschule zur Vorbereitung auf das Russischlehrerstudium bereitete Manfred Kuhle viel Freude, obwohl er jedem Schüler – im Gegensatz zu vielen anderen Fachlehrern – in mehreren Teildisziplinen schriftlich und mündlich in Sprachkundeprüfungen "abzurechnen" hatte. Außerdem verlangte die Auswahl und Vorbereitung auf die internationale "Russisch-Olympiade" viel Kraft. Man sagt, Erfolg beflügelt. Immerhin kehrten vier seiner Schülerinnen aus Moskau mit Goldmedaillen zurück.

Bei Dynamo Potsdam gelang es Kuhle, sich im Schach weiter zu profilieren. Er qualifizierte sich viermal für DDR-Einzelmeisterschaften des SV Dynamo in Bernburg, in Eisenach-Siebenborn, Johann-Georgenstadt und Klingenthal mit jeweils zufriedenstellenden Ergebnissen. Die Dynamo-Sportführung zeichnete den Wiesenburger aus und beantragte jeweils beim Bezirksschulrat Dr. Ostermann Freistellungen. Seine sowjetischen Kolleginnen waren stolz auf ihn, die Schulleitung der Erich-Weinert-Oberschule war begeistert. Einmal fragte ihn der Bezirksschulrat: "Wie färbt ihre Arbeit in Potsdam auf die Schüler ab!" Er erklärte ihm, dass sie jede Menge Medaillen bei Kreis- und Bezirksspartakiaden gewannen und – das war sogar für Kuhle verblüffend – das gesamte Jungen-Internat nahm geschlossen an der Schul-Meisterschaft teil. Auf den Einwand seines Sport-Verantwortlichen: "Das geht nicht, Rietz kann nicht spielen", entgegnete Manfred Kuhle: "Dem haben wir’s gestern beigebracht."

Als sein Schüler Winkler Gold bei der Bezirksspartakiade gewann, kam die Frage auf, bei welchem Klub er spiele. Die Antwort Kuhles: "Bei meinem, also gar nicht. Er kommt aus Dessau und trainiert bei mir im Internat."

Nach regelmäßigen Einsätzen in der DDR-Liga als Spieler, Mannschaftsleiter, Schiedsrichter und Dolmetscher gab es 1985 einen neuen Höhepunkt – das Großmeister-Turnier. Austragungsort war das Kulturhaus "Hans Marchwitza" in der Innenstadt Potsdams, unweit des Interhotels, wo die Teilnehmer wohnten. Das Starterfeld umfasste die gesamte Großmeistergarde der DDR, die jeweiligen aktuellen Landesmeister Ost-Europas sowie den 1. Großmeister Asiens, Georgi Tadschijewitsch Agsamow (Dynamo Taschkent) plus Kubas Vertreter Guillermo Garcia. Es gab großen Sport, mit dem Sieger Wolfgang Uhlmann vor Rainer Knaak und Agsamow.

Bei diesem Turnier arbeitete Manfred Kuhle als Dolmetscher, war beim Empfang im Cecilienhof dabei, wo neben den Schachgrößen auch Politgrößen vertreten waren, wie der damalige Oberbürgermeister Potsdams Wilfried Seidel. Kuhle kann sich noch gut an eine Frage Agsamows erinnern, als eine Besichtigungstour in Berlin anstand: "Das ist die Mauer. Wenn ich mich nähere – von welcher Seite wird geschossen?" Die Antwort gab ihm dankenswerterweise der junge polnische Landesmeister Artur Sygulski.

Nicht ganz so ernst war die Frage Agsamows, die Kuhle dann beantwortete: "Was passiert, wenn ich ohne Fahrschein S-Bahn fahre?" Die Antwort: "Dann steht morgen in der Zeitung: "Sowjetischer Großmeister, jechal saitzem." Die wörtliche Übersetzung lautet: "Er fuhr als Hase", was Schwarzfahren in der russischen Umgangssprache bedeutet.

Es gab zeitgleich in Berlin auch eine Simultan-Großveranstaltung. Großmeister dreier Kontinente spielten gegen die Berliner. Es waren für Asien Agsamow, für Europa Uhlmann und für Amerika Garcia. Manfred Kuhle war ebenfalls involviert und erreichte ein Remis gegen Agsamow. Der antwortete auf die Frage, ob das "Good will" war?, "Nein, verdient."

Am Abend des freien Tages spielte der IGM Garcia ein Simultan-Handicap gegen die DDR-Ligamannschaft Kuhles. Der Wiesenburger wählte "Schwarz" – kein Vorteil. Garcia verlor im Turnier gegen die beiden UdSSR-Vertreter Agsamow und Iwan Tschechow jeweils "Weiß" spielend. Kuhle fühlte sich so von den Beiden super vorbereitet, konnte die Partien auswendig … und verlor. Er hatte halt Pech, da der Kubaner seine eigenen Züge vergaß. Garcia war zuvor in der Kubanischen Botschaft in Berlin. Kuhle hatte den Verdacht, dass beim Empfang zu viel Rum getrunken wurde, ob pur als Mojito oder Cuba Libre.