Göhlen Am Mittwoch, gegen 14:05 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Am Ortseingang Göhlen waren demnach zwei Radfahrer zusammengestoßen und daraufhin zu Boden gestürzt. Die 14 Jahre alten Jungen wurden von Rettungskräften in die Krankenhäuser Markendorf und Eisenhüttenstadt gebracht.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), wie es zu dem Unfall hatte kommen können