Eberswalde Am Mittwoch, gegen 19:25 Uhr, wollten sich Polizisten einen Radfahrer einmal etwas näher besehen, der ihnen in der Wilhelmstraße/Ecke Kantstraße aufgefallen war.

Der Mann hielt auch an, griff dann aber sein Fahrrad und warf es in Richtung der Beamten. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Nun suchte er sein Heil in der Flucht, kam jedoch nicht weit. Er fand sich letztlich in Handfesseln am Boden wieder. Wie sich herausstellte, hatte der 33-Jährige Betäubungsmittel und ein Messer dabei. Er musste alles herausgeben und erwartet nun ein Strafverfahren. Die Vorwürfe lauten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und sowie Verstoß gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.